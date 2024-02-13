Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента

На Киевщине разоблачили российского агента, который намеренно арендовал квартиру вблизи аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента фсб, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре на Киевщине.

Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в арендованной квартире вблизи местного аэродрома.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности.

Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер с доказательствами его переписки с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства от фсб.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение - резюмировали в СБУ.

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Дополнение

В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

Как выяснили правоохранители, в дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Также следователи установили, что парень разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

Напомним

Бывшего правоохранителя из Харьковской области обвинили в государственной измене за то, что он перешел на сторону российских войск во время оккупации и работал на их блокпостах, а затем сбежал в Россию вместе со своим братом.

Кроме того, братьев подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе в поселке Гроза.