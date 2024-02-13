Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента
Киев • УНН
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.
На Киевщине разоблачили российского агента, который намеренно арендовал квартиру вблизи аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента фсб, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре на Киевщине.
Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в арендованной квартире вблизи местного аэродрома.
По данным следствия, вражеским соратником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности.
Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер с доказательствами его переписки с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства от фсб.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение
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Дополнение
В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.
Как выяснили правоохранители, в дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.
Также следователи установили, что парень разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.
Напомним
Бывшего правоохранителя из Харьковской области обвинили в государственной измене за то, что он перешел на сторону российских войск во время оккупации и работал на их блокпостах, а затем сбежал в Россию вместе со своим братом.
Кроме того, братьев подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе в поселке Гроза.
Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.
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