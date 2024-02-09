Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта: задержан шпион рф

Служба безопасности задержала российского агента, который установил вебкамеры вблизи Николаевского морского порта, чтобы шпионить за военными кораблями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в зоне особого внимания врага были военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, которые экспортируют агропродукцию. Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта.

После установки видеоустройств они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафика с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе.

Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. А сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда пытался установить еще одну вебкамеру с видом на речную акваторию. Таким образом Служба безопасности предотвратила передачу оккупантам развединформации, которую они планировали использовать для осуществления прицельных воздушных ударов по региону, - говорится в сообщении.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба рф дистанционно завербовала в конце 2023 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины. В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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