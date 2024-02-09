Встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту: затримано шпигуна рф

Служба безпеки затримала російського агента, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за військовими кораблями. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Зазначається, що у зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Щоб відстежувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.

Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі.

Однак співробітники СБУ своєчасно виявили й деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію. Таким чином Служба безпеки запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону, - йдеться повідомленні.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба рф дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викрила колишніх і нинішніх співробітників українських спецслужб, які входили в агентурну мережу фсб