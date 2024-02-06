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СБУ викрила колишніх і нинішніх співробітників українських спецслужб, які входили в агентурну мережу фсб

СБУ викрила колишніх і нинішніх співробітників українських спецслужб, які входили в агентурну мережу фсб

Київ • УНН

 • 25698 перегляди

Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію агентурної мережі фсб, до якої входили колишні співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України та зовнішньої розвідки, а також регіональний співробітник СБУ.

Служба безпеки України повідомила у вівторок, що знешкодила агентурну мережу фсб, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України - зокрема Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ, передає УНН.

Деталі

"Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки фсб, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ", - повідомили у СБУ.

Виявлено, що усі вони підтримували зв'язок з одним і тим же куратором - співробітником фсб, який зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Завданням цієї агентурної мережі, як вказано, було передавати ворогові розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергетичні об'єкти України.

За матеріалами слідства, один з колишніх співробітників зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. Він збирав інформацію про місця базування українських військових та канали постачання іноземного озброєння в Україну, вказали у СБУ. Також повідомляється, що російський агент передавав фсб секретну інформацію про роботу та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації, як зазначається, фігурант не передавав інформацію через телефон, а використовував посередника, який виїжджав за кордон як волонтер, щоб особисто передати розвіддані резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію російський агент передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України, повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

Слідство також з'ясувало, що фсб вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх родин. Окрім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували фінансову винагороду від рф, зазначили у СБУ.

Наразі п'ятьом учасникам російської агентурної мережі повідомили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування щодо інших залучених осіб триває.

Затримано агента фсб, який допомогав росіяним готувати маршрут для проникнення на Сумщину 31.01.24, 10:54 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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