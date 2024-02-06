СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб
Киев • УНН
Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.
Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что обезвредила агентурную сеть фсб, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины - в частности Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности нейтрализовала мощную агентурную сеть военной контрразведки фсб, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников вражеской группы. Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ", - сообщили в СБУ.
Установлено, что все они поддерживали связь с одним и тем же куратором - сотрудником фсб, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.
Задачей этой агентурной сети, как указано, было передавать врагу разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергетических объектах Украины.
По материалам следствия, один из бывших сотрудников внешней разведки был завербован фсб еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. Он собирал информацию о местах базирования украинских военных и каналах поставок иностранного вооружения в Украину, указали в СБУ. Также сообщается, что российский агент передавал фсб секретную информацию о работе и системах охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Для максимальной конспирации, как отмечается, фигурант не передавал информацию по телефону, а использовал посредника, выезжавшего за границу в качестве волонтера, чтобы лично передать разведданные резиденту вражеской спецслужбы. Особенно чувствительную информацию российский агент передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины, сообщили в СБУ.
По данным спецслужбы, еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников. Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для окупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.
Следствие также выяснило, что фсб вербовала участников группы, используя среди прочего угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждую выполненную задачу злоумышленники получали финансовое вознаграждение от рф, отметили в СБУ.
В настоящее время пяти участникам российской агентурной сети сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование в отношении других привлеченных лиц продолжается.
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СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб
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