Шпигував за літаками та ППО: на Київщині затримали 18-річного російського агента

На Київщині викрили російського агента, який навмисно орендував квартиру поблизу аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Про це повідомляє пресслужбу СБУ, пише УНН.

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Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині.

Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" кошти від фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення - резюмували в СБУ.

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Доповнення

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Як з'ясували правоохоронці, надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Також слідчі встановили, що хлопець розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенерувального підприємства у Києві.

Нагадаємо

Колишнього правоохоронця з Харківської області звинуватили у державній зраді за те, що він перейшов на бік російських військ під час окупації і працював на їхніх блокпостах, а потім втік до росії разом зі своїм братом.

Крім того, братів підозрюють у наведенні ворожої ракети на кафе у селищі Гроза.