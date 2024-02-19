Готовил удары по железной дороге и госпиталям в Черкасской области: задержан агент разведки рф

СБУ задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, которые задействованы в переправке военной техники ВСУ на фронт.

Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Кроме того, как сообщается, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дронных ударов по украинским объектам.

Таким образом они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск - говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в собственном доме.

Как отмечается, благодаря быстрому реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения безопасности подразделений украинских войск.

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Как установило расследование, фигурантом является 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины. В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления генштаба вооруженных сил россии.

Разведка рф привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого - боевика оккупационной группировки рф, которая дислоцируется на временно оккупированной части территории Луганской области.

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Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фото украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За каждое выполненное задание фигурант получал от российского гру "зарплату".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).