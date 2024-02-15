В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве инженера-конструктора предприятия Укроборонпрома, который планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие украинские разработки в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

Детали

В результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержали инженера-конструктора стратегического предприятия Укроборонпрома. Он скрыто копировал и пытался передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

По данным следствия, с августа 2022 года подозреваемый способствовал в проведении подрывной деятельности против Украины. Добровольно вступив в преступный сговор с представителем РФ, он собирал, систематизировал и передавал ему через Telegram сведения об отдельных конструкторских разработках оборонного предприятия - сообщил Офис генпрокурора.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум клиентам. Первый - россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами России. Другим заказчиком развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас иностранец находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под прикрытием чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

По имеющимся данным, зарубежные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей. Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для военного флота РФ.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия предателя. Благодаря этому была сорвана попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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