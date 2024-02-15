В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  181774 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  229247 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  237372 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  224369 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324122 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356885 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Новости по теме

В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

Украинские спецслужбы задержали инженера-конструктора, который планировал передать проекты военных кораблей в россию и Иран, чтобы помочь их военно-морской промышленности.

Криминал и ЧП •   •  2298 просмотра
В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами

Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.

Война •   •  3720 просмотра
Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами

"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.

Война •   •  5590 просмотра
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Конгресс США согласится в дальнейшем поддерживать Украину на фоне последствий блокирования помощи, предупредив, что если позволить Путину победить, мир станет более опасным.

Война •   •  7123 просмотра
Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО

США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Соединенные Штаты уже больше года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.

Новости Мира •   •  5775 просмотра
США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

За минувшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 13 получили ранения.

Война •   •  8524 просмотра
Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго

Трансформаторная подстанция во Львове была повреждена в результате российского обстрела, что обесточило инфраструктурный объект. Однако в Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме контролируемая.

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россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.

Новости Мира •   •  7163 просмотра
Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов

Руководителя воинской части в Киевской области подозревают в систематическом вымогательстве более 160 000 гривен от 26 подчиненных, предлагая за взятки в размере от 1 500 до 5 000 гривен содействовать в решении их ходатайств о предоставлении материальной помощи, отпусков и других социально-бытовых вопросов.

Криминал и ЧП •   •  8199 просмотра
На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов

В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, подкрепление противника в этом районе увеличилось на 5 000 человек, а новые подразделения были замечены в прибрежной части Мариупольского района.

Война •   •  11892 просмотра
В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко