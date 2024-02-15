В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения
Украинские спецслужбы задержали инженера-конструктора, который планировал передать проекты военных кораблей в россию и Иран, чтобы помочь их военно-морской промышленности.
Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами
Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку
3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.
Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Конгресс США согласится в дальнейшем поддерживать Украину на фоне последствий блокирования помощи, предупредив, что если позволить Путину победить, мир станет более опасным.
США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico
Соединенные Штаты уже больше года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.
Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция
За минувшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 13 получили ранения.
россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго
Трансформаторная подстанция во Львове была повреждена в результате российского обстрела, что обесточило инфраструктурный объект. Однако в Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме контролируемая.
Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ
По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.
На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов
Руководителя воинской части в Киевской области подозревают в систематическом вымогательстве более 160 000 гривен от 26 подчиненных, предлагая за взятки в размере от 1 500 до 5 000 гривен содействовать в решении их ходатайств о предоставлении материальной помощи, отпусков и других социально-бытовых вопросов.
В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко
По словам советника мэра Мариуполя, подкрепление противника в этом районе увеличилось на 5 000 человек, а новые подразделения были замечены в прибрежной части Мариупольского района.