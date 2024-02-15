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У Миколаєві затримали інженера, який готувався передати спецслужбам рф та Ірану технології військового кораблебудування

У Миколаєві затримали інженера, який готувався передати спецслужбам рф та Ірану технології військового кораблебудування

Київ • УНН

 • 21139 перегляди

Українські спецслужби затримали інженера-конструктора, який планував передати проекти військових кораблів до росії та Ірану, щоб допомогти їхній військово-морській промисловості.

Служба безпеки України затримала в Миколаєві інженера-конструктора підприємства Укроборонпрому, який планував передати спецслужбам Росії та Ірану новітні українські розробки у сфері військового кораблебудування. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Деталі

У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві "на гарячому" затримали інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому. Він приховано копіював та намагався передати іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними слідства, з серпня 2022 року підозрюваний сприяв у проведенні підривної діяльності проти України. Добровільно вступивши у злочинну змову із представником рф, він збирав, систематизував та передавав йому через Telegram відомості щодо окремих конструкторських розробок оборонного підприємства

- повідомив Офіс генпрокурора.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом клієнтам. Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ і співпрацює зі спецслужбами Росії. Іншим замовником розвідінформації виявився громадянин Ірану, який раніше в Україні вже був засуджений за шпигунство. Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під прикриттям посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

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Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили і поетапно задокументували злочинні дії зрадника. Завдяки цьому була зірвана спроба передачі за кордон стратегічно важливих розробок України.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Шпигував за літаками та ППО: на Київщині затримали 18-річного російського агента13.02.24, 11:39 • 25838 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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