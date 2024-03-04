Передавав інформацію щодо переміщення ЗСУ та розташування військкоматів: у Дніпрі викрито агента військової розвідки рф
Київ • УНН
У Дніпрі викрито агента російської військової розвідки, який передавав російським кураторам інформацію про пересування Збройних сил України та розташування військових комісаріатів.
У Дніпрі викрито агента військової розвідки рф, який передавав інформацію щодо переміщення ЗСУ та розташування військкоматів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За даними слідства, наприкінці 2023 року представник генштабу збройних сил рф завербував мешканця м. Дніпра для надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України,
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Зазначається, що підозрюваний здійснював приховану відеозйомку військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали російському куратору він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах "Google Maps".
Також чоловік у текстових повідомленнях передавав відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат.
Правоохоронці викрили агента під час чергової фіксації інформації для ворога. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України).
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала агента російської розвідки, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по залізницях та військових госпіталях у Черкаській області, визначаючи цілі.