ЄС посилює санкції проти низки осіб за гібридні операції рф проти України: у списку - пропагандистка діана панченко

Ексклюзив
14:20 • 1180 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1238 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 7842 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11468 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14999 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17754 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18943 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20096 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18640 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19115 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
У Туреччині масово з'являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 7842 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
ЄС посилює санкції проти низки осіб за гібридні операції рф проти України: у списку - пропагандистка діана панченко

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Європейський Союз посилив санкції проти 12 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до російських гібридних операцій, включаючи дезінформацію. До списку потрапила діана панченко.

ЄС посилює санкції проти низки осіб за гібридні операції рф проти України: у списку - пропагандистка діана панченко

Європейський Союз посилив санкції проти низки проросійських діячів, які виправдовують агресивну війну проти України. Відповідний перелік опублікований на веб-порталі eur-lex.europa.eu, повідомляє УНН.

Деталі

Під обмеження Євросоюзу потрапили 12 фізичних і 2 юридичні особи, яких Рада ЄС вважає причетними до російських гібридних операцій, зокрема дезінформаційних.

Це головний редактор журналу "росія в глобальній політиці" федір лук’янов, заступник директора Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ дмитро суслов, декан факультету міжнародних відносин МДІМВ андрій сушенцов, програмний директор клубу "Валдай" іван тимофєєв та голова ради директорів клубу андрій бистрицький.

Також під обмеження потрапили ймовірні офіцери головного розвідувального управління генштабу зс рф дмитро голошубов та денис денисенко, проросійська українська блогерка діана панченко, колишній офіцер французської армії, проросійський пропагандист Ксав’є Моро тощо.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ЄС запровадив санкції проти ще 9 осіб та організацій, що сприяють розвитку російського "тіньового флоту".

Євген Устименко

російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Блогери
Європейський Союз
Україна