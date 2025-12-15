ЄС посилює санкції проти низки осіб за гібридні операції рф проти України: у списку - пропагандистка діана панченко
Київ • УНН
Європейський Союз посилив санкції проти 12 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до російських гібридних операцій, включаючи дезінформацію. До списку потрапила діана панченко.
Деталі
Під обмеження Євросоюзу потрапили 12 фізичних і 2 юридичні особи, яких Рада ЄС вважає причетними до російських гібридних операцій, зокрема дезінформаційних.
Це головний редактор журналу "росія в глобальній політиці" федір лук’янов, заступник директора Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ дмитро суслов, декан факультету міжнародних відносин МДІМВ андрій сушенцов, програмний директор клубу "Валдай" іван тимофєєв та голова ради директорів клубу андрій бистрицький.
Також під обмеження потрапили ймовірні офіцери головного розвідувального управління генштабу зс рф дмитро голошубов та денис денисенко, проросійська українська блогерка діана панченко, колишній офіцер французської армії, проросійський пропагандист Ксав’є Моро тощо.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ЄС запровадив санкції проти ще 9 осіб та організацій, що сприяють розвитку російського "тіньового флоту".