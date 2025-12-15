$42.190.08
ЕС ужесточает санкции против ряда лиц за гибридные операции рф против Украины: в списке - пропагандистка диана панченко

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Европейский Союз ужесточил санкции против 12 физических и 2 юридических лиц, причастных к российским гибридным операциям, включая дезинформацию. В список попала диана панченко.

ЕС ужесточает санкции против ряда лиц за гибридные операции рф против Украины: в списке - пропагандистка диана панченко

Европейский Союз ужесточил санкции против ряда пророссийских деятелей, оправдывающих агрессивную войну против Украины. Соответствующий перечень опубликован на веб-портале eur-lex.europa.eu, сообщает УНН.

Подробности

Под ограничения Евросоюза попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в частности дезинформационным.

Это главный редактор журнала "россия в глобальной политике" федор лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ дмитрий суслов, декан факультета международных отношений МГИМО андрей сушенцов, программный директор клуба "Валдай" иван тимофеев и председатель совета директоров клуба андрей быстрицкий.

Также под ограничения попали предполагаемые офицеры главного разведывательного управления генштаба ВС РФ дмитрий голошубов и денис денисенко, пророссийская украинская блогерша диана панченко, бывший офицер французской армии, пророссийский пропагандист Ксавье Моро и другие.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ЕС ввел санкции против еще 9 человек и организаций, способствующих развитию российского "теневого флота".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Блогеры
Европейский Союз
Украина