ЕС ужесточает санкции против ряда лиц за гибридные операции рф против Украины: в списке - пропагандистка диана панченко
Киев • УНН
Европейский Союз ужесточил санкции против 12 физических и 2 юридических лиц, причастных к российским гибридным операциям, включая дезинформацию. В список попала диана панченко.
Европейский Союз ужесточил санкции против ряда пророссийских деятелей, оправдывающих агрессивную войну против Украины. Соответствующий перечень опубликован на веб-портале eur-lex.europa.eu, сообщает УНН.
Подробности
Под ограничения Евросоюза попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в частности дезинформационным.
Это главный редактор журнала "россия в глобальной политике" федор лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ дмитрий суслов, декан факультета международных отношений МГИМО андрей сушенцов, программный директор клуба "Валдай" иван тимофеев и председатель совета директоров клуба андрей быстрицкий.
Также под ограничения попали предполагаемые офицеры главного разведывательного управления генштаба ВС РФ дмитрий голошубов и денис денисенко, пророссийская украинская блогерша диана панченко, бывший офицер французской армии, пророссийский пропагандист Ксавье Моро и другие.
Напомним
