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Вкрадений золотий унітаз Черчилля: син олігарха уникнув тюрми, попри участь у продажі краденого

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Фред Доу, син мільйонера, намагався продати частину викраденого золотого унітаза Черчилля. Суд врахував пом'якшувальні обставини та дав 21 місяць умовно.

Вкрадений золотий унітаз Черчилля: син олігарха уникнув тюрми, попри участь у продажі краденого

37-річний Фред Доу, син мультимільйонера і власника караванного бізнесу Моріса Сайнса, уникнув тюремного ув’язнення після того, як суд визнав його винним у спробі продати частину викраденого 18-каратного золотого унітаза "Америка" вартістю 4,8 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що Доу, відомий у минулому як Фред Сайнс, намагався виступити посередником у продажу близько 10 кг золота, яке, за даними слідства, було частиною вкраденого унітаза. Він діяв від імені давнього знайомого своєї родини — Джеймса Шина, одного з грабіжників.

Унітаз із 18-каратного золота був витвором мистецтва під назвою "Америка" сатирика Мауріціо Каттелана і був встановлений у палаці Бленхейм для відвідувачів виставки у вересні 2019 року.

Але 14 вересня - лише за два дні після того, як туалет було виставлено на огляд - банда з п'яти осіб із в'їхала на територію будинку, де народився Вінстон Черчилль, на двох викрадених автомобілях.

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Камера відеоспостереження зафіксувала, що троє чоловіків прорвалися через вікно всередину за допомогою кувалд і ломів. А вже через кілька хвилин з'явилися із золотим унітазом. Жодних слідів так і не було знайдено.

Доу зв’язався із Шином через кілька годин після крадіжки й запропонував допомогу у реалізації викраденого золота. Він навіть звернувся до ювеліра в районі Хаттон-Гарден, однак угода не відбулася. Ювелір Бора Гуккук був повністю виправданий.

Суд в Оксфорді визнав Доу винним, але врахував пом’якшувальні обставини — стан здоров’я дружини обвинуваченого та благополуччя його чотирьох дітей. У підсумку чоловік отримав 21 місяць позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. Його родина зустріла вирок оплесками, а сам Доу заявив: "Моєю доброю натурою скористалися. Я вплутався в те, у що не повинен був вплутуватися, і тепер я просто хочу повернутися додому і насолодитися своєю сімʼєю. Я хороша людина".

Нагадаємо

В лютому 2025 повідомлялося, що з Бленхеймського палацу викрали золотий унітаз вагою 98 кг, що був частиною мистецької виставки. Троє підозрюваних постали перед судом за пограбування та спробу продажу викраденого золота.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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