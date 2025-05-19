Украденный золотой унитаз Черчилля: сын олигарха избежал тюрьмы, несмотря на участие в продаже краденого

37-летний Фред Доу, сын мультимиллионера и владельца караванного бизнеса Мориса Сайнса, избежал тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в попытке продать часть похищенного 18-каратного золотого унитаза "Америка" стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Доу, известный в прошлом как Фред Сайнс, пытался выступить посредником в продаже около 10 кг золота, которое, по данным следствия, было частью украденного унитаза. Он действовал от имени давнего знакомого своей семьи — Джеймса Шина, одного из грабителей.

Унитаз из 18-каратного золота был произведением искусства под названием "Америка" сатирика Маурицио Каттелана и был установлен во дворце Бленхейм для посетителей выставки в сентябре 2019 года.

Но 14 сентября - всего через два дня после того, как туалет был выставлен на обозрение - банда из пяти человек въехала на территорию дома, где родился Уинстон Черчилль, на двух угнанных автомобилях.

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Камера видеонаблюдения зафиксировала, что трое мужчин прорвались через окно внутрь с помощью кувалд и ломов. А уже через несколько минут появились с золотым унитазом. Никаких следов так и не было найдено.

Доу связался с Шином через несколько часов после кражи и предложил помощь в реализации похищенного золота. Он даже обратился к ювелиру в районе Хаттон-Гарден, однако сделка не состоялась. Ювелир Бора Гуккук был полностью оправдан.

Суд в Оксфорде признал Доу виновным, но учел смягчающие обстоятельства — состояние здоровья жены обвиняемого и благополучие его четырех детей. В итоге мужчина получил 21 месяц лишения свободы с отсрочкой на два года. Его семья встретила приговор аплодисментами, а сам Доу заявил: "Моей доброй натурой воспользовались. Я впутался в то, во что не должен был впутываться, и теперь я просто хочу вернуться домой и насладиться своей семьей. Я хороший человек".

Напомним

В феврале 2025 сообщалось, что из Бленхеймского дворца похитили золотой унитаз весом 98 кг, который был частью художественной выставки. Трое подозреваемых предстали перед судом за ограбление и попытку продажи похищенного золота.