Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн

Золотой унитаз "Америка" работы итальянского современного художника Маурицио Каттелана продали на аукционе "Сотбис" (Sotheby's) в Нью-Йорке за $12 млн. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Отмечается, что лот отошел неизвестному покупателю. Произведение искусства, которое функционирует как обычный туалет и даже было установлено в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке для публичного осмотра перед аукционом.

В Sotheby's назвали фарфоровый трон "острым ответом на столкновение художественного производства и товарной ценности". Посетителям не разрешили пользоваться туалетом, пока он был выставлен.

Мы не хотим, чтобы люди сидели на произведениях искусства

СМИ также сообщают, что копию такого унитаза ранее в шутку предлагали президенту США Дональду Трампу. Ответ Белого дома не был опубликован, а копия, принадлежавшая музею Гуггенхайма, в результате была украдена во время выездной выставки в Великобритании.

Арт-объект "Америка" из 18-каратного золота выставили на аукцион Sotheby's 31 октября. Он работает как обычный унитаз.

Автор работы – итальянский художник Маурицио Каттелан объяснил, что своей работой высмеивает чрезмерное американское богатство.

Что бы вы ни ели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат одинаков, что касается туалета