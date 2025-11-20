Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
Киев • УНН
Золотой унитаз "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов неизвестному покупателю. Арт-объект из 18-каратного золота, функционирующий как обычный туалет, высмеивает чрезмерное американское богатство.
Золотой унитаз "Америка" работы итальянского современного художника Маурицио Каттелана продали на аукционе "Сотбис" (Sotheby's) в Нью-Йорке за $12 млн. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что лот отошел неизвестному покупателю. Произведение искусства, которое функционирует как обычный туалет и даже было установлено в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке для публичного осмотра перед аукционом.
В Sotheby's назвали фарфоровый трон "острым ответом на столкновение художественного производства и товарной ценности". Посетителям не разрешили пользоваться туалетом, пока он был выставлен.
Мы не хотим, чтобы люди сидели на произведениях искусства
СМИ также сообщают, что копию такого унитаза ранее в шутку предлагали президенту США Дональду Трампу. Ответ Белого дома не был опубликован, а копия, принадлежавшая музею Гуггенхайма, в результате была украдена во время выездной выставки в Великобритании.
Справочно
Арт-объект "Америка" из 18-каратного золота выставили на аукцион Sotheby's 31 октября. Он работает как обычный унитаз.
Автор работы – итальянский художник Маурицио Каттелан объяснил, что своей работой высмеивает чрезмерное американское богатство.
Что бы вы ни ели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат одинаков, что касается туалета
Напомним
Аукционный дом Sotheby's объявил о продаже на аукционе унитаза из цельного золота – скульптуры итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Америка". Стартовая цена равнялась стоимости чуть более 101,2 кг (223 фунтов) золота, использованного для его изготовления – сейчас это около 10 миллионов долларов.
