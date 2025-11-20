$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10730 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13914 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21062 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27936 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40371 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22582 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24887 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25231 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22462 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн

Киев • УНН

 • 53378 просмотра

Золотой унитаз "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов неизвестному покупателю. Арт-объект из 18-каратного золота, функционирующий как обычный туалет, высмеивает чрезмерное американское богатство.

Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн

Золотой унитаз "Америка" работы итальянского современного художника Маурицио Каттелана продали на аукционе "Сотбис" (Sotheby's) в Нью-Йорке за $12 млн. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лот отошел неизвестному покупателю. Произведение искусства, которое функционирует как обычный туалет и даже было установлено в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке для публичного осмотра перед аукционом.

В Sotheby's назвали фарфоровый трон "острым ответом на столкновение художественного производства и товарной ценности". Посетителям не разрешили пользоваться туалетом, пока он был выставлен.

Мы не хотим, чтобы люди сидели на произведениях искусства

- сказал эксперт Sotheby's Дэвид Гальперин.

СМИ также сообщают, что копию такого унитаза ранее в шутку предлагали президенту США Дональду Трампу. Ответ Белого дома не был опубликован, а копия, принадлежавшая музею Гуггенхайма, в результате была украдена во время выездной выставки в Великобритании.

Справочно

Арт-объект "Америка" из 18-каратного золота выставили на аукцион Sotheby's 31 октября. Он работает как обычный унитаз.

Автор работы – итальянский художник Маурицио Каттелан объяснил, что своей работой высмеивает чрезмерное американское богатство.

Что бы вы ни ели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат одинаков, что касается туалета

- пошутил Каттелан.

Напомним

Аукционный дом Sotheby's объявил о продаже на аукционе унитаза из цельного золота – скульптуры итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Америка". Стартовая цена равнялась стоимости чуть более 101,2 кг (223 фунтов) золота, использованного для его изготовления – сейчас это около 10 миллионов долларов.

Украденный золотой унитаз Черчилля: сын олигарха избежал тюрьмы, несмотря на участие в продаже краденого19.05.25, 15:06 • 2194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КультураПроисшествияУНН Lite
Золото
Белый дом
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Великобритания