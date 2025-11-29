Делегація України зустрінеться з Рубіо, Віткоффом та Кушнером у Флориді в неділю - Reuters
Українська делегація зустрінеться у Флориді з держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Зустріч відбудеться на тлі тиску Вашингтона щодо мирної угоди та політичної кризи в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США, інформує УНН.
Видання зазначає, що нещодавні зустрічі в Женеві дозволили Україні представити альтернативу на пропозиції, викладені міністром війни США Деном Дрісколлом лідерам у Києві майже два тижні тому.
Україна стикається зі значним тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як (Президент України) Зеленський перебуває в найскладнішій політичній та військовій ситуації з перших днів вторгнення росії у 2022 році
Видання додає, що політична реакція на корупційний скандал в енергетичному секторі на суму 100 мільйонів доларів призвела до усунення з посад двох міністрів, а тепер і правої руки Президента України.
Напередодні секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.
