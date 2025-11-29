$42.190.00
18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Публікації
Ексклюзиви
Делегація України зустрінеться з Рубіо, Віткоффом та Кушнером у Флориді в неділю - Reuters

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Українська делегація зустрінеться у Флориді з держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Зустріч відбудеться на тлі тиску Вашингтона щодо мирної угоди та політичної кризи в Україні.

Делегація України зустрінеться з Рубіо, Віткоффом та Кушнером у Флориді в неділю - Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що нещодавні зустрічі в Женеві дозволили Україні представити альтернативу на пропозиції, викладені міністром війни США Деном Дрісколлом лідерам у Києві майже два тижні тому.

Україна стикається зі значним тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як (Президент України) Зеленський перебуває в найскладнішій політичній та військовій ситуації з перших днів вторгнення росії у 2022 році

- йдеться у статті.

Видання додає, що політична реакція на корупційний скандал в енергетичному секторі на суму 100 мільйонів доларів призвела до усунення з посад двох міністрів, а тепер і правої руки Президента України.

Нагадаємо

Напередодні секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.

"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США29.11.25, 13:00 • 13363 перегляди

Вадим Хлюдзинський

