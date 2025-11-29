Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters

$42.190.00
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 10569 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 10999 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 11905 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 13301 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 13164 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13371 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13370 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14153 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14619 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 63018 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 49446 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 56972 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 55340 просмотра
Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинская делегация встретится во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча состоится на фоне давления Вашингтона по мирному соглашению и политического кризиса в Украине.

Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, информирует УНН.

Подробности

Издание отмечает, что недавние встречи в Женеве позволили Украине представить альтернативу предложениям, изложенным министром войны США Дэном Дрисколлом лидерам в Киеве почти две недели назад.

Украина сталкивается со значительным давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения, тогда как (Президент Украины) Зеленский находится в самой сложной политической и военной ситуации с первых дней вторжения России в 2022 году

- говорится в статье.

Издание добавляет, что политическая реакция на коррупционный скандал в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов привела к отстранению от должностей двух министров, а теперь и правой руки Президента Украины.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США29.11.25, 13:00 • 13366 просмотров

Вадим Хлюдзинский

