Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, информирует УНН.

Подробности

Издание отмечает, что недавние встречи в Женеве позволили Украине представить альтернативу предложениям, изложенным министром войны США Дэном Дрисколлом лидерам в Киеве почти две недели назад.

Украина сталкивается со значительным давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения, тогда как (Президент Украины) Зеленский находится в самой сложной политической и военной ситуации с первых дней вторжения России в 2022 году - говорится в статье.

Издание добавляет, что политическая реакция на коррупционный скандал в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов привела к отстранению от должностей двух министров, а теперь и правой руки Президента Украины.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отправились в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США