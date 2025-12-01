ISW: кремль поширює хибний наратив про неминучу поразку України, намагаючись переконати Захід капітулювати
Київ • УНН
Кремль поширює наратив про неминучий колапс України, щоб схилити Захід до капітуляції, незважаючи на вразливості російських військових зусиль. Заяви Пєскова є частиною когнітивних зусиль, спрямованих на створення хибного відчуття терміновості щодо перемоги Росії.
кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що лінія фронту та політична стабільність України знаходяться на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які рф не може забезпечити військовим шляхом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що москва продовжує оцінювати, що перемога рф на полі бою є неминучою, при тому, що російські воєнні зусилля "мають вразливості, якими Захід не скористався".
Речник кремля дмитро пєсков заявив, ... що проблеми на полі бою та внутрішні проблеми України погіршуються з кожним днем. пєсков також звинуватив український уряд у гальмуванні процесу мирних переговорів, незважаючи на те, що українські делегації активно обговорювали умови запропонованої США мирної угоди з американськими колегами з моменту появи повідомлень про пропозицію в середині листопада 2025 року, зокрема 30 листопада, і погодилися на умови, на які росія не погодилася
Вони оцінюють, що останні заяви пєскова, ймовірно, є частиною консолідованих когнітивних зусиль кремля, спрямованих на створення хибного відчуття терміновості щодо заявленої неминучої перемоги росії, і що Україна та Захід повинні негайно погодитися на вимоги росії, перш ніж ситуація для України погіршиться.
"Хоча ситуація на деяких окремих ділянках лінії фронту є важкою, ... зусилля кремля представити перемогу росії в Україні як неминучу не відповідають реальності", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".
"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді30.11.25, 23:48 • 3076 переглядiв