ISW: кремль поширює хибний наратив про неминучу поразку України, намагаючись переконати Захід капітулювати

$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 листопада, 18:02 • 23244 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 32928 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 31529 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 33586 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 33602 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 34281 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 41555 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33018 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28052 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24431 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
91%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росіяни мають перевагу у використанні дронів, втрати ЗСУ перевищують піхотні - WSJ30 листопада, 18:51 • 4650 перегляди
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб30 листопада, 19:15 • 8586 перегляди
"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму30 листопада, 19:41 • 7548 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto23:58 • 7136 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 7736 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 50976 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 92930 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 75294 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 83461 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 81400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Вовчанськ
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 50976 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 46960 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 63569 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 82686 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 114028 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
FIFA (серія відеоігор)

ISW: кремль поширює хибний наратив про неминучу поразку України, намагаючись переконати Захід капітулювати

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Кремль поширює наратив про неминучий колапс України, щоб схилити Захід до капітуляції, незважаючи на вразливості російських військових зусиль. Заяви Пєскова є частиною когнітивних зусиль, спрямованих на створення хибного відчуття терміновості щодо перемоги Росії.

ISW: кремль поширює хибний наратив про неминучу поразку України, намагаючись переконати Захід капітулювати

кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що лінія фронту та політична стабільність України знаходяться на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які рф не може забезпечити військовим шляхом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що москва продовжує оцінювати, що перемога рф на полі бою є неминучою, при тому, що російські воєнні зусилля "мають вразливості, якими Захід не скористався".

Речник кремля дмитро пєсков заявив, ... що проблеми на полі бою та внутрішні проблеми України погіршуються з кожним днем. пєсков також звинуватив український уряд у гальмуванні процесу мирних переговорів, незважаючи на те, що українські делегації активно обговорювали умови запропонованої США мирної угоди з американськими колегами з моменту появи повідомлень про пропозицію в середині листопада 2025 року, зокрема 30 листопада, і погодилися на умови, на які росія не погодилася

- нагадують аналітики.

Вони оцінюють, що останні заяви пєскова, ймовірно, є частиною консолідованих когнітивних зусиль кремля, спрямованих на створення хибного відчуття терміновості щодо заявленої неминучої перемоги росії, і що Україна та Захід повинні негайно погодитися на вимоги росії, перш ніж ситуація для України погіршиться.

"Хоча ситуація на деяких окремих ділянках лінії фронту є важкою, ... зусилля кремля представити перемогу росії в Україні як неминучу не відповідають реальності", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді30.11.25, 23:48 • 3076 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна