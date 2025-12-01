$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 ноября, 18:02 • 22273 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 30640 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 30482 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 32606 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 32814 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33994 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41344 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32874 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27984 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24380 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
ISW: кремль распространяет ложный нарратив о неминуемом поражении Украины, пытаясь убедить Запад капитулировать

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Кремль распространяет нарратив о неминуемом коллапсе Украины, чтобы склонить Запад к капитуляции, несмотря на уязвимости российских военных усилий. Заявления Пескова являются частью когнитивных усилий, направленных на создание ложного ощущения срочности относительно победы России.

ISW: кремль распространяет ложный нарратив о неминуемом поражении Украины, пытаясь убедить Запад капитулировать

кремль продолжает распространять ложный нарратив о том, что линия фронта и политическая стабильность Украины находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые рф не может обеспечить военным путем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что москва продолжает оценивать, что победа рф на поле боя неизбежна, при том, что российские военные усилия "имеют уязвимости, которыми Запад не воспользовался".

Представитель кремля дмитрий песков заявил, ... что проблемы на поле боя и внутренние проблемы Украины ухудшаются с каждым днем. песков также обвинил украинское правительство в торможении процесса мирных переговоров, несмотря на то, что украинские делегации активно обсуждали условия предложенного США мирного соглашения с американскими коллегами с момента появления сообщений о предложении в середине ноября 2025 года, в частности 30 ноября, и согласились на условия, на которые россия не согласилась

- напоминают аналитики.

Они оценивают, что последние заявления пескова, вероятно, являются частью консолидированных когнитивных усилий кремля, направленных на создание ложного ощущения срочности относительно заявленной неизбежной победы россии, и что Украина и Запад должны немедленно согласиться на требования россии, прежде чем ситуация для Украины ухудшится.

"Хотя ситуация на некоторых отдельных участках линии фронта является тяжелой, ... усилия кремля представить победу россии в Украине как неизбежную не соответствуют реальности", - резюмируют в ISW.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде30.11.25, 23:48 • 2776 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Рустем Умеров
Марко Рубио
Институт изучения войны
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина