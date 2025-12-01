ISW: кремль распространяет ложный нарратив о неминуемом поражении Украины, пытаясь убедить Запад капитулировать
Киев • УНН
Кремль распространяет нарратив о неминуемом коллапсе Украины, чтобы склонить Запад к капитуляции, несмотря на уязвимости российских военных усилий. Заявления Пескова являются частью когнитивных усилий, направленных на создание ложного ощущения срочности относительно победы России.
кремль продолжает распространять ложный нарратив о том, что линия фронта и политическая стабильность Украины находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые рф не может обеспечить военным путем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что москва продолжает оценивать, что победа рф на поле боя неизбежна, при том, что российские военные усилия "имеют уязвимости, которыми Запад не воспользовался".
Представитель кремля дмитрий песков заявил, ... что проблемы на поле боя и внутренние проблемы Украины ухудшаются с каждым днем. песков также обвинил украинское правительство в торможении процесса мирных переговоров, несмотря на то, что украинские делегации активно обсуждали условия предложенного США мирного соглашения с американскими коллегами с момента появления сообщений о предложении в середине ноября 2025 года, в частности 30 ноября, и согласились на условия, на которые россия не согласилась
Они оценивают, что последние заявления пескова, вероятно, являются частью консолидированных когнитивных усилий кремля, направленных на создание ложного ощущения срочности относительно заявленной неизбежной победы россии, и что Украина и Запад должны немедленно согласиться на требования россии, прежде чем ситуация для Украины ухудшится.
"Хотя ситуация на некоторых отдельных участках линии фронта является тяжелой, ... усилия кремля представить победу россии в Украине как неизбежную не соответствуют реальности", - резюмируют в ISW.
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".
