Зустріч делегації України і США щодо кроків для досягнення миру: Умеров написав і видалив пост

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Спочатку секретар РНБО повідомив про чіткі директиви та пріоритети, узгоджені з Володимиром Зеленським. Але пізніше він видалив цей пост.

Зустріч делегації України і США щодо кроків для досягнення миру: Умеров написав і видалив пост

У США розпочалась зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення миру. Про це повідомив в Telegram секретар РНБО Рустем Умеров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Умеров, він перебуває постійному звʼязку з Володимиром Зеленським.

Маємо чіткі директиви та пріоритети - захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки

- заявив секретар РНБО.

Він додав, що делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Оновлено: Пізніше пост про початок зустрічі несподівано зник з Telegram-каналу Умерова.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація відправилась в США для продовження діалогу щодо завершення війни, маючи чіткі директиви. Він додав, що американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну.

Євген Устименко

