Зустріч делегації України і США щодо кроків для досягнення миру: Умеров написав і видалив пост
Київ • УНН
Спочатку секретар РНБО повідомив про чіткі директиви та пріоритети, узгоджені з Володимиром Зеленським. Але пізніше він видалив цей пост.
У США розпочалась зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення миру. Про це повідомив в Telegram секретар РНБО Рустем Умеров, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Умеров, він перебуває постійному звʼязку з Володимиром Зеленським.
Маємо чіткі директиви та пріоритети - захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки
Він додав, що делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.
Оновлено: Пізніше пост про початок зустрічі несподівано зник з Telegram-каналу Умерова.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація відправилась в США для продовження діалогу щодо завершення війни, маючи чіткі директиви. Він додав, що американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну.