Встреча делегации Украины и США по шагам для достижения мира: Умеров написал и удалил пост

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 4738 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 11056 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 15041 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 25032 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 35305 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 28874 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26137 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23207 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17780 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16929 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.5м/с
85%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW30 ноября, 05:15 • 10660 просмотра
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктовPhoto08:42 • 4314 просмотра
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне09:03 • 5404 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 10335 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo10:31 • 7158 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 28331 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 76032 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 59996 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 68144 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 66586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Израиль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 28331 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 40024 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 57224 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 76683 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 108232 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

Встреча делегации Украины и США по шагам для достижения мира: Умеров написал и удалил пост

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Сначала секретарь СНБО сообщил о четких директивах и приоритетах, согласованных с Владимиром Зеленским. Но позже он удалил этот пост.

Встреча делегации Украины и США по шагам для достижения мира: Умеров написал и удалил пост

В США началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения мира. Об этом сообщил в Telegram секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Как отметил Умеров, он находится в постоянной связи с Владимиром Зеленским.

Имеем четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности

- заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч.

Обновлено: Позже пост о начале встречи неожиданно исчез из Telegram-канала Умерова.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправилась в США для продолжения диалога по завершению войны, имея четкие директивы. Он добавил, что американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Женева
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина