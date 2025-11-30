Встреча делегации Украины и США по шагам для достижения мира: Умеров написал и удалил пост
Киев • УНН
Сначала секретарь СНБО сообщил о четких директивах и приоритетах, согласованных с Владимиром Зеленским. Но позже он удалил этот пост.
В США началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения мира. Об этом сообщил в Telegram секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Как отметил Умеров, он находится в постоянной связи с Владимиром Зеленским.
Имеем четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности
Он добавил, что делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч.
Обновлено: Позже пост о начале встречи неожиданно исчез из Telegram-канала Умерова.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправилась в США для продолжения диалога по завершению войны, имея четкие директивы. Он добавил, что американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну.