У рф порахували понад 83% голосів на виборах до держдуми: попередні результати
Київ • УНН
У рф опрацювали 83,52% протоколів виборів до держдуми. «єдина росія» лідирує з 57,82% і перемагає у 208 округах.
У росії опрацювали 83,52% протоколів на виборах до держдуми, за попередніми даними ЦВК рф, "єдина росія" набирає 57,82% голосів за федеральним списком. Про це повідомляє Meduza з посиланням на дані російського Центрвиборчкому, пише УНН.
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Друге місце посідає КПРФ із 13,84% голосів. ЛДПР отримує 8,77%, а партія "Нові люди" – 7,07%.
"Справедлива росія" наразі не долає необхідний для проходження до Держдуми 5-відсотковий бар'єр – партія набирає 4,99%.
"єдина росія" лідирує і в одномандатних округах
Кандидати від "єдиної росії" лідирують у 208 із 225 одномандатних округів.
Представники КПРФ та "Справедливої росії", а також самовисуванці лідирують у 4 округах кожні. Кандидати від ЛДПР перемагають у 2 округах, ще в одному лідирує представник партії "Родіна".
Остаточні результати виборів наразі не встановлені. ЦВК рф має визначити загальні результати виборів до держдуми не пізніше 5 жовтня