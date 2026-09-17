медведев заявил, что без "величия" Россия просто перестанет существовать — такие "исторические законы"
Киев • УНН
дмитрий медведев заявил, что Россия не может существовать без статуса великой державы. Он также регулярно угрожает Западу ядерным оружием.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы не может существовать без статуса «великой державы». Это заявление он сделал во время совещания с секретарями региональных отделений «Единой России», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Наша страна может быть либо великой державой, либо ее вообще не будет. Таковы исторические законы
Подобные заявления о российском «величии» он делал и ранее. В частности, после освобождения Херсона украинскими военными в 2022 году Медведев призвал напоминать противникам России о «величии и безграничности русского мира».
Медведев регулярно угрожает Западу
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Медведев неоднократно выступал с угрозами в адрес западных государств, в частности упоминая возможность применения ядерного оружия.
В начале сентября он также призвал нанести удары по Берлину и немецким военным предприятиям после обвинений России в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига.
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