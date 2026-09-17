медведев заявил, что без "величия" Россия просто перестанет существовать — такие "исторические законы"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы не может существовать без статуса «великой державы». Это заявление он сделал во время совещания с секретарями региональных отделений «Единой России», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Наша страна может быть либо великой державой, либо ее вообще не будет. Таковы исторические законы — заявил Медведев.

Подобные заявления о российском «величии» он делал и ранее. В частности, после освобождения Херсона украинскими военными в 2022 году Медведев призвал напоминать противникам России о «величии и безграничности русского мира».

Медведев регулярно угрожает Западу

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Медведев неоднократно выступал с угрозами в адрес западных государств, в частности упоминая возможность применения ядерного оружия.

В начале сентября он также призвал нанести удары по Берлину и немецким военным предприятиям после обвинений России в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига.

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