медведєв заявив, що без "величі" росія просто перестане існувати – такі "історичні закони"

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що росія нібито не може існувати без статусу "великої держави". Таку заяву він зробив під час наради із секретарями регіональних відділень "єдиної росії", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Наша країна може бути або великою державою, або її взагалі не буде. Такими є історичні закони – заявив медведєв.

Подібні заяви про російську "велич" він робив і раніше. Зокрема, після звільнення Херсона українськими військовими у 2022 році медведєв закликав нагадувати противникам росії про "велич і безмежність русского мира".

медведєв регулярно погрожує Заходу

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну медведєв неодноразово виступав із погрозами на адресу західних держав, зокрема згадуючи можливість застосування ядерної зброї.

На початку вересня він також закликав завдати ударів по Берліну та німецьких військових підприємствах після звинувачень росії у причетності до атаки на аеропорт Лейпцига.

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