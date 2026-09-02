Украине в этом месяце передадут новые пакеты ПВО из Германии — Зеленский

Германия, как ожидается, в сентябре передаст Украине новые пакеты ПВО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о российской атаке на аэродром в Лейпциге, пишет УНН.

Поблагодарил Фридриха за надежную немецкую поддержку и лидерство в защите жизней украинцев и украинок — в этом месяце будут новые пакеты ПВО из Германии. Спасибо, Германия! Спасибо, Фридрих! - написал Зеленский в соцсетях.

Макрон анонсировал отправку ракет-перехватчиков после разговора с Зеленским

О чем говорили о российской атаке в Лейпциге

"Обсудили с Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге. Это очередная российская эскалация, и важно, что Германия отреагировала", — указал Зеленский в соцсетях.

По его словам, канцлер ФРГ "проинформировал о принятых мерах".

Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян

Предлагает ли Украина помощь

"Со своей стороны заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии", — отметил Зеленский.

"Сейчас команды уже финализируют текст Drone Deal, и это, среди прочего, точно добавит возможностей для защиты и Германии, и Украине. Обсудили содержание соглашения и когда сможем его подписать", — сообщил Зеленский.

Планируют ли встретиться Зеленский и Мерц

"Договорились о личной встрече", — сообщил Зеленский.