Украине в этом месяце передадут новые пакеты ПВО из Германии — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о новых пакетах ПВО от Германии в сентябре. Киев и Берлин также финализируют Drone Deal и договорились о встрече.
Германия, как ожидается, в сентябре передаст Украине новые пакеты ПВО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о российской атаке на аэродром в Лейпциге, пишет УНН.
Поблагодарил Фридриха за надежную немецкую поддержку и лидерство в защите жизней украинцев и украинок — в этом месяце будут новые пакеты ПВО из Германии. Спасибо, Германия! Спасибо, Фридрих!
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О чем говорили о российской атаке в Лейпциге
"Обсудили с Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге. Это очередная российская эскалация, и важно, что Германия отреагировала", — указал Зеленский в соцсетях.
По его словам, канцлер ФРГ "проинформировал о принятых мерах".
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Предлагает ли Украина помощь
"Со своей стороны заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии", — отметил Зеленский.
"Сейчас команды уже финализируют текст Drone Deal, и это, среди прочего, точно добавит возможностей для защиты и Германии, и Украине. Обсудили содержание соглашения и когда сможем его подписать", — сообщил Зеленский.
Планируют ли встретиться Зеленский и Мерц
"Договорились о личной встрече", — сообщил Зеленский.