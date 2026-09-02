Україні цього місяця передадуть нові пакети ППО з Німеччини - Зеленський

Німеччина у вересні, як очікується, передасть Україні нові пакети ППО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем про російську атаку на аеродром у Лейпцигу, пише УНН.

Подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини. Дякую, Німеччино! Дякую, Фрідріху! - написав Зеленський у соцмережах.

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Що говорили про російську атаку у Лейпцигу

"Обговорили з Фрідріхом Мерцом російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала", - вказав Зеленський у соцмережах.

З його слів, канцлер ФРН "поінформував про вжиті заходи".

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Чи пропонує Україна допомогу

"Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині", - зазначив Зеленський.

"Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні. Обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати", - повідомив Зеленський.

Чи планують зустрітися Зеленський і Мерц

"Домовилися про особисту зустріч", повідомив Зеленський.