В МИД Лаврова пригрозили Германии «достойным ответом» за закрытие «Русского дома» и генконсульства РФ

На все антироссийские решения Москва даст ответ. Об этом, комментируя решение Германии закрыть "Русский дом" и генеральное консульство РФ, заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По ее словам, "Русский дом" и генконсульство РФ в Бонне "давно не давали покоя правящей верхушке" Германии.

Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ. ... Как всегда, никаких хоть сколько-нибудь убедительных и серьезных доказательств не приведено. Их просто нет и быть не может — сказала Захарова.

Она добавила, что сам Берлин полностью запятнан как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей".

Контекст

Германия прямо обвинила РФ в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Позже министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил о дипломатической реакции на гибридную атаку в аэропорту Лейпцига — Берлин закроет российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине.

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ