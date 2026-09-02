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Financial Times

В МИД Лаврова пригрозили Германии «достойным ответом» за закрытие «Русского дома» и генконсульства РФ

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Захарова заявила, что Москва ответит на закрытие Германией консульства РФ в Бонне и «Русского дома» в Берлине. Решение приняли после атаки дронов на аэропорт Лейпцига.

В МИД Лаврова пригрозили Германии «достойным ответом» за закрытие «Русского дома» и генконсульства РФ

На все антироссийские решения Москва даст ответ. Об этом, комментируя решение Германии закрыть "Русский дом" и генеральное консульство РФ, заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По ее словам, "Русский дом" и генконсульство РФ в Бонне "давно не давали покоя правящей верхушке" Германии.

Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ. ... Как всегда, никаких хоть сколько-нибудь убедительных и серьезных доказательств не приведено. Их просто нет и быть не может

— сказала Захарова.

Она добавила, что сам Берлин полностью запятнан как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей".

Контекст

Германия прямо обвинила РФ в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Позже министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил о дипломатической реакции на гибридную атаку в аэропорту Лейпцига — Берлин закроет российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине.

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ25.08.26, 11:33 • 23675 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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