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Financial Times

У лаврова пригрозили Німеччині "гідною відповіддю" за закриття "російського дому" та генконсульства рф

Київ • УНН

 • 396 перегляди

захарова заявила, що москва відповість на закриття Німеччиною консульства рф у Бонні та "російського дому" у Берліні. Рішення ухвалили після атаки дронів на аеропорт Лейпцига.

У лаврова пригрозили Німеччині "гідною відповіддю" за закриття "російського дому" та генконсульства рф

На всі антиросійські рішення москва дасть відповідь. Про це, коментуючи рішення Німеччини закрити "російський дім" та генеральне консульство рф, заявила речниця мзс росії марія захарова, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За її словами, "російський дім" і генконсульство рф у Бонні "давно не давали спокою правлячій верхівці" Німеччини.

Тепер придумали привід. Ну що ж - отримають гідну відповідь. ... Як завжди, жодних хоч трохи переконливих і серйозних доказів не наведено. Їх просто немає і бути не може

- сказала Захарова.

Вона додала, що сам Берлін повністю заплямований як розпалюванням українського конфлікту, так і участю в терактах проти мирних жителів".

Контекст

Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.

Згодом міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль оголосив про дипломатичну реакцію на гібридну атаку в аеропорту Лейпцига - Берлін закриє російське консульство у Бонні та "Російський дім" у Берліні.

Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ25.08.26, 11:33 • 23677 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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