У лаврова пригрозили Німеччині "гідною відповіддю" за закриття "російського дому" та генконсульства рф

На всі антиросійські рішення москва дасть відповідь. Про це, коментуючи рішення Німеччини закрити "російський дім" та генеральне консульство рф, заявила речниця мзс росії марія захарова, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, "російський дім" і генконсульство рф у Бонні "давно не давали спокою правлячій верхівці" Німеччини.

Тепер придумали привід. Ну що ж - отримають гідну відповідь. ... Як завжди, жодних хоч трохи переконливих і серйозних доказів не наведено. Їх просто немає і бути не може