Чехия готовит более жесткие правила передвижения для российских дипломатов — СМИ

Министерство иностранных дел Чехии в сотрудничестве со спецслужбами готовит проект изменения процедуры нотификации — правил передвижения для российских дипломатов. Эти правила должны больше соответствовать потребностям спецслужб. Об этом после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии заявил глава МИД Петр Мацинка, отвечая на вопрос, усилит ли Чехия правила после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

"В течение многих месяцев мы проводили оценку ситуации. Мы видели количество подобных случаев, понимаем, каких людей это касается и с какой целью они путешествуют. Выяснилось, что таких случаев не так уж много. Однако мы знаем, что система имеет определенные недостатки, которые стоит исправить", — отметил Мацинка, добавив, что переход Чехии к этим изменениям является лишь вопросом времени.

Добавим

Издание отмечает, что система обязательных уведомлений о передвижении российских дипломатов предоставляет странам Европейского союза информацию об их перемещениях по Шенгенской зоне. Она также позволяет государствам ужесточать режим, выдавая разрешения или отклоняя запросы на отдельные поездки.

В настоящее время Чехия требует от российских дипломатов лишь предварительного уведомления. Еще в начале июня Петр Мацинка заявлял, что возможное ужесточение режима обсудит на следующем заседании Совет безопасности.

Обязанность уведомлять о передвижении российских дипломатов по Европе, напоминает Петр Мацинка, с января действует во всех странах ЕС. Более строгий режим ввела только Эстония, отметил он, добавив, что в других странах действует гибридная система.

Информация о том, что Германия может ограничить въезд российским дипломатам, появилась после того, как во вторник Берлин официально возложил на Россию ответственность за августовский инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где был обнаружен БПЛА со взрывчаткой. По данным СМИ, подозреваемыми в этой атаке являются россиянин с латвийским паспортом и белорус с российским гражданством. Москва отрицает свою причастность к инциденту.

"Германия, разумеется, планирует определенные шаги, чтобы обозначить свою позицию, но одновременно они заявляют, что совершенно не заинтересованы в эскалации ситуации с Россией", — прокомментировал ситуацию глава чешского МИД.

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Напомним

С 25 января 2026 года ЕС ввел для сотрудников российских дипломатических миссий в странах Шенгенской зоны обязанность информировать о въезде на территорию других государств ЕС, кроме страны их аккредитации. Страны ЕС могут выбрать и более строгую процедуру — авторизацию, которая требует согласия министерства еще до прибытия дипломата в страну.

В январе в адрес Петра Мацинки звучала критика за то, что он ввел более мягкие правила, то есть уведомление, а не получение разрешения на поездки.