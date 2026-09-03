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Чехія готує жорсткіші правила переміщення для російських дипломатів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Чехія спільно зі спецслужбами змінить процедуру повідомлення про поїздки російських дипломатів. Нові правила мають посилити контроль.

Чехія готує жорсткіші правила переміщення для російських дипломатів - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Чехії у співпраці зі спецслужбами готує проєкт зміни процедури нотифікації – правил переміщення для російських дипломатів. Ці правила мають більше відповідати потребам спецслужб. Про це після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії заявив глава МЗС Петр Мацинка, відповідаючи на запитання, чи Чехія посилить правила після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

"Протягом багатьох місяців ми проводили оцінку ситуації. Ми бачили кількість подібних випадків, розуміємо, яких людей це стосується та з якою метою вони подорожують. З'ясувалося, що таких випадків не так уже й багато. Однак ми знаємо, що система має певні недоліки, які варто виправити", – зазначив Мацинка, додавши, що перехід Чехії до цих змін є лише питанням часу.

Додамо

Видання зауважує, що система обов'язкових повідомлень про переміщення російських дипломатів забезпечує країнам Європейського Союзу інформацію про їхнє пересування по Шенгенській зоні. Вона також дозволяє державам посилювати режим, надаючи дозволи або відхиляючи запити на окремі поїздки.

Наразі Чехія вимагає від російських дипломатів лише попереднього повідомлення. Ще на початку червня Петр Мацинка заявляв, що можливе посилення режиму обговорить на наступному засіданні Рада безпеки.

Обов'язок повідомляти про переміщення російських дипломатів Європою, нагадує Петр Мацинка, з січня діє у всіх країнах ЄС. Суворіший режим ввела тільки Естонія, зазначив він, додавши, що в інших країнах діє гібридна система.

Інформація, що Німеччина може обмежити в'їзд російським дипломатам, з'явилася після того, як у вівторок Берлін офіційно поклав на росію відповідальність за серпневий інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле, де було виявлено БПЛА з вибухівкою. За даними ЗМІ, підозрюваними у цій атаці є росіянин з латвійським паспортом та білорус із російським громадянством. москва свою причетність до інциденту заперечує.

"Німеччина, зрозуміло, планує певні кроки, щоб позначити свою позицію, але водночас вони заявляють, що зовсім не зацікавлені в ескалації ситуації з Росією", – прокоментував ситуацію глава чеського МЗС.

В ЄС "широко підтримали" посилення візових обмежень для росіян - Каллас02.09.26, 21:17 • 8910 переглядiв

Нагадаємо

З 25 січня 2026 року ЄС ввів для співробітників російських дипломатичних місій у країнах Шенгенської зони обов'язок інформувати про в'їзд на територію інших держав ЄС, окрім країни їхньої акредитації. Країни ЄС можуть вибрати і суворішу процедуру – авторизацію, яка потребує згоди міністерства ще до прибуття дипломата до країни.

У січні на адресу Петра Мацинки звучала критика за те, що ввів м'якіші правила, тобто повідомлення, а не отримання дозволу на поїздки.

Антоніна Туманова

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