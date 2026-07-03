Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира

Сын 46-го президента США Хантер Байден «официально номинирует» действующего главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира из-за его неоднократных заявлений о завершении войны с Ираном. Об этом Байден-младший написал в соцсети X, сообщает УНН.

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По его словам, «ни один президент в истории не останавливал одну и ту же войну столько раз».

Наш Дорогой Лидер завершал войну с Ираном как минимум 38 раз, по подсчетам CNN. Ни один президент никогда раньше этого не делал. И он еще далеко не прекратил ее завершать - съиронизировал Хантер Байден.

Он добавил, что это рекорд, «достойный признания Нобелевского комитета», и закончил пост фразой, которую постоянно употребляет Трамп: «спасибо за внимание к этому вопросу».

Напомним

На днях 46-й президент США Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа «неудачником», некомпетентным нарциссом и коррупционером.

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