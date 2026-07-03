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Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Хантер Байден, сын 46-го президента США, официально номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира из-за его неоднократных заявлений о завершении войны с Ираном. Он отметил, что Трамп завершал эту войну как минимум 38 раз.

Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира

Сын 46-го президента США Хантер Байден «официально номинирует» действующего главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира из-за его неоднократных заявлений о завершении войны с Ираном. Об этом Байден-младший написал в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

По его словам, «ни один президент в истории не останавливал одну и ту же войну столько раз».

Наш Дорогой Лидер завершал войну с Ираном как минимум 38 раз, по подсчетам CNN. Ни один президент никогда раньше этого не делал. И он еще далеко не прекратил ее завершать

- съиронизировал Хантер Байден.

Он добавил, что это рекорд, «достойный признания Нобелевского комитета», и закончил пост фразой, которую постоянно употребляет Трамп: «спасибо за внимание к этому вопросу».

Напомним

На днях 46-й президент США Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа «неудачником», некомпетентным нарциссом и коррупционером.

Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке10.04.26, 06:30 • 18716 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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