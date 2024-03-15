Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  104554 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  105344 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  116786 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  134950 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127049 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126688 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120591 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109040 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123292 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121224 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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11 марта 2024, 08:40  •  268162 просмотра

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.

Война •   •  7438 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.

Война •   •  6909 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  8384 просмотра
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  11783 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу

ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.

Новости Мира •   •  8889 просмотра
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

На Киевщине работает ППО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками, о чем сообщила Киевская областная военная администрация после объявления воздушной тревоги в 1 час ночи.

Война •   •  11038 просмотра
На Киевщине работает ППО

В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.

Война •   •  12318 просмотра
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Жители приграничного российского села Козинка в Белгородской области были эвакуированы из-за серьезных разрушений, вызванных боевыми действиями между российскими и украинскими войсками.

Война •   •  11636 просмотра
Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции противостоять России, если она продолжит эскалацию ситуации, гарантируя, что Россия никогда не победит, поддерживая суверенитет Украины и ее международно признанные границы.

Война •   •  11982 просмотра
Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов

Федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила ходатайство Дональда Трампа о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых из его имения в Мар-а-Лаго.

политика •   •  11508 просмотра
Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов