Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

На $6,5 млрд нужно пополнить запасы Министерству обороны США после оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, направленный в Конгресс США, передает УНН.

Детали

Согласно документу, датированному 24 февраля, американские военные в частности заявили о необходимости:

восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на $549 млн,

закупить противотанковые комплексы TOW на $348 млн

приборы ночного видения на $308 млн.

Все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях, расположенных в разных штатах. При этом, как отмечается, этот список является лишь частью общего перечня вооружений на $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов.

В Пентагоне ожидают, что эти средства будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.

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