Два распределительных центра "Сильпо" загорелись из-за атаки рф, погибли 6 сотрудников

В результате массированной атаки рф, основной удар во время которой пришёлся на Киев и область, возникли пожары в двух распределительных центрах торговой сети "Сильпо", известно о 6 погибших сотрудниках, сообщили в пресс-службе компании в среду в соцсетях, пишет УНН.

В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары в двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших ещё уточняется