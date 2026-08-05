Два распределительных центра "Сильпо" загорелись из-за атаки рф, погибли 6 сотрудников
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на Киев и область произошли пожары на двух распределительных центрах «Сільпо». Шесть сотрудников погибли, количество пострадавших уточняется.
В результате массированной атаки рф, основной удар во время которой пришёлся на Киев и область, возникли пожары в двух распределительных центрах торговой сети "Сильпо", известно о 6 погибших сотрудниках, сообщили в пресс-службе компании в среду в соцсетях, пишет УНН.
В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары в двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших ещё уточняется
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"Эпицентр", "Новая почта", Rozetka также сообщили об атаке рф в Киеве и области на их мощности, есть погибшие и раненые сотрудники.
Правительство объявило о встрече с бизнесом для бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф.