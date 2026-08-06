Российский удар разрушил склад с продукцией Bosch в Украине
Киев • УНН
В результате российской атаки в ночь на 5 августа разрушен склад логистического партнёра Bosch Ukraine, вся продукция уничтожена. Среди сотрудников пострадавших нет, компания оценивает ущерб.
В ночь на 5 августа в результате российской атаки были разрушены складские помещения логистического партнёра Bosch Ukraine, где хранилась продукция компании для различных направлений бизнеса. Об этом сообщается на Facebook-странице компании, пишет УНН.
Подробности
Как говорится в официальном заявлении компании, удар разрушил складские помещения, где хранилась продукция для различных направлений бизнеса, в частности для сферы мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий.
По предварительной оценке, вся продукция Bosch, находившаяся на складе, была уничтожена. Вместе с тем в компании сообщили, что среди сотрудников логистического партнёра и Bosch пострадавших нет.
В настоящее время Bosch совместно с логистическим партнёром оценивает масштабы ущерба и прорабатывает решения, которые должны обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнение обязательств перед клиентами и партнёрами.
В компании отметили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий атаки и скорейшего восстановления работы. Также Bosch поблагодарила спасателей и представителей местных властей за оперативное реагирование, а партнёров и клиентов — за поддержку и доверие.
Intertop и Puma сообщили об утрате своих складов в результате атаки рф05.08.26, 17:12 • 4130 просмотров