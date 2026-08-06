Российский удар разрушил склад с продукцией Bosch в Украине

В ночь на 5 августа в результате российской атаки были разрушены складские помещения логистического партнёра Bosch Ukraine, где хранилась продукция компании для различных направлений бизнеса. Об этом сообщается на Facebook-странице компании, пишет УНН.

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Как говорится в официальном заявлении компании, удар разрушил складские помещения, где хранилась продукция для различных направлений бизнеса, в частности для сферы мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий.

По предварительной оценке, вся продукция Bosch, находившаяся на складе, была уничтожена. Вместе с тем в компании сообщили, что среди сотрудников логистического партнёра и Bosch пострадавших нет.

В настоящее время Bosch совместно с логистическим партнёром оценивает масштабы ущерба и прорабатывает решения, которые должны обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнение обязательств перед клиентами и партнёрами.

В компании отметили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий атаки и скорейшего восстановления работы. Также Bosch поблагодарила спасателей и представителей местных властей за оперативное реагирование, а партнёров и клиентов — за поддержку и доверие.

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