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The Washington Post

Intertop и Puma сообщили об утрате своих складов в результате атаки рф

Киев • УНН

 • 4155 просмотра

В результате ночной атаки РФ полностью уничтожены главный логистический склад Intertop и комплекс Puma. Сотрудники не пострадали, однако возможен дефицит товаров.

Intertop и Puma сообщили об утрате своих складов в результате атаки рф
фото иллюстративное

Компания Intertop сообщила, что в результате ночной атаки рф был полностью уничтожен главный логистический склад, где хранились товары INTERTOP Ukraine, в Puma Ukraine также указали, что полностью уничтожен логистический комплекс с товарами Puma, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью в результате очередной российской атаки был полностью уничтожен главный логистический склад, где хранились товары INTERTOP Ukraine, — высокотехнологичный комплекс DENKA LOGISTICS, который много лет был основным логистическим узлом MTI Group. Самое главное: все наши люди живы. Среди сотрудников нет погибших и пострадавших. Масштабы разрушений чрезвычайно велики", — указали в INTERTOP.

И добавили: "Но мы продолжаем работать. Уже сейчас оцениваем последствия атаки и перестраиваем все процессы. Мы делаем все возможное, чтобы вы как можно меньше ощутили этот сбой. Впереди много работы. Ведь враг никогда не уничтожит нашу способность работать, объединяться и отстраивать свое".

В MTI Group подтвердили: "В результате российской атаки уничтожен основной логистический узел MTI Group — комплекс DENKA LOGISTICS".

О понесенных убытках сообщили и в Puma Ukraine.

"В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами Puma. К счастью, наша команда не пострадала. В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров Puma. Мы уже работаем над восстановлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее обеспечить наличие ассортимента", — говорится в заявлении Puma Ukraine.

Напомним

"Эпицентр", "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", NovusLiqui Moly также сообщили об атаке рф в Киеве и области на их мощности, в некоторых компаниях есть погибшие и раненые сотрудники.

Правительство объявило о встрече с бизнесом для обеспечения бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф.  

Юлия Шрамко

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