Ferrexpo приостанавливает производство в Украине из-за блокады портов

Металлургическая компания Ferrexpo приостановила свою деятельность в Украине из-за блокады портов со стороны россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

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Постоянная угроза российских атак в украинских портах и вблизи них существенно ограничила экспортные логистические маршруты Группы через Чёрное море. Вследствие этого, а также с целью сохранения состояния оборотного капитала компания решила временно приостановить производство продукции из железной руды на своих горнодобывающих и окомковательных предприятиях в Украине. Возобновление производства зависит, среди прочего, от поступления дополнительного оборотного капитала - говорится в сообщении компании.

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"Ferrexpo" - это компания по добыче железной руды со штаб-квартирой в Швейцарии, которая имеет активы в Украине и котируется на Лондонской фондовой бирже в категории акций коммерческих компаний (тикер FXPO).

Группа производит высококачественную железную руду, которая является премиальным продуктом для мировой металлургической промышленности и, по сравнению с более распространёнными видами железной руды, позволяет металлургическим предприятиям сокращать выбросы углерода и повышать производительность при переработке в сталь.

Предприятия Ferrexpo поставляют продукцию для мировой металлургической промышленности уже более 50 лет. До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Группа была третьим по величине экспортёром железорудных окатышей в мире. Она имеет глобальную клиентскую базу, в которую входят ведущие металлургические предприятия со всего мира.

Напомним

россия целенаправленно уничтожает морскую портовую инфраструктуру и поражает корабли у берегов Украины. Только за первые месяцы 2026 года было совершено 180 атак на порты Большой Одессы.