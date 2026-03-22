Есть сигналы, что возможно продолжение обменов - Зеленский о двухдневных переговорах Украины и США

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Президент заслушал доклад о встречах в Америке и анонсировал возможные обмены. Гарантии безопасности должны обеспечить надежный мир без вознаграждения агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о двухдневных переговорах в США и добавил, что есть сигналы о возможном продолжении обменов. Глава государства подчеркнул, что "это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает", передает УНН.

Сегодня уже был доклад нашей переговорной группы – второй день встреч в Америке с представителями Президента Соединенных Штатов. Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны в это время – прежде всего ситуация вокруг Ирана и в том регионе, но и эту войну России против Украины надо завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, и я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины 

- заявил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. Глава государства также подчеркнул важность, "чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира – для надежного мира".

Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока – по телефону – безопасно нельзя обсудить. Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится 

- добавил Зеленский.

В целом же, по словам Президента, ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что желает мир.

Мы все вместе должны делать все возможное и будем и впредь делать все возможное, чтобы закончить войну 

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

