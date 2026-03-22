Стив Виткофф раскрыл детали переговоров Украины и США во Флориде

Киев • УНН

 • 2184 просмотра

Делегации обсудили решение вопросов для приближения мирного соглашения. По словам Виткоффа, обсуждение было сосредоточено на "сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению".

Специальный представитель президента США Стив Виткофф прокомментировал украинско-американские переговоры, состоявшиеся в субботу во Флориде. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, в состав американской делегации, кроме него, входили советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Государственного департамента по вопросам политики Крис Карран.

Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению

- рассказал Виткофф.

Он также приветствовал "продолжение сотрудничества по решению нерешенных вопросов" и поблагодарил Дональда Трампа "за его постоянное лидерство в продвижении усилий".

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации во Флориде продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека.

