Стив Виткофф раскрыл детали переговоров Украины и США во Флориде

Специальный представитель президента США Стив Виткофф прокомментировал украинско-американские переговоры, состоявшиеся в субботу во Флориде. Об этом сообщает УНН.

По словам дипломата, в состав американской делегации, кроме него, входили советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Государственного департамента по вопросам политики Крис Карран.

Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению - рассказал Виткофф.

Он также приветствовал "продолжение сотрудничества по решению нерешенных вопросов" и поблагодарил Дональда Трампа "за его постоянное лидерство в продвижении усилий".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации во Флориде продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека.

