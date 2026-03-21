Умєров заявив, що Україна та США у Флориді обговорили подальші кроки в переговорному треку щодо припинення війни
Київ • УНН
Українська делегація зустрілася з представниками США для обговорення переговорного треку. Сторони узгодили підходи для досягнення практичних результатів.
Українська делегація у Флориді на зустрічі з представниками США по переговорами щодо припинення війни продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, пише УНН.
Сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу. Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів
Умєров зазначив, що американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.
За підсумками першого дня зустрічі доповіли президенту України Володимиру Зеленському.
Умєров подякував США за залученість і послідовну роботу для просування процесу.
Роботу продовжимо завтра
