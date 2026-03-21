Умєров заявив, що Україна та США у Флориді обговорили подальші кроки в переговорному треку щодо припинення війни

Українська делегація у Флориді на зустрічі з представниками США по переговорами щодо припинення війни продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, пише УНН.

Сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу. Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів