Умєров заявив, що Україна та США у Флориді обговорили подальші кроки в переговорному треку щодо припинення війни

Київ • УНН

 • 3074 перегляди

Українська делегація зустрілася з представниками США для обговорення переговорного треку. Сторони узгодили підходи для досягнення практичних результатів.

Умєров заявив, що Україна та США у Флориді обговорили подальші кроки в переговорному треку щодо припинення війни

Українська делегація у Флориді на зустрічі з представниками США по переговорами щодо припинення війни продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, пише УНН.

Сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу. Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів

- йдеться у дописі.

Умєров зазначив, що американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

За підсумками першого дня зустрічі доповіли президенту України Володимиру Зеленському.

Умєров подякував США за залученість і послідовну роботу для просування процесу.

Роботу продовжимо завтра

- додав він.

Сьогодні вже була зустріч нашої команди в Америці, команди продовжать спілкуватись і завтра - Зеленський21.03.26, 21:08 • 4178 переглядiв

