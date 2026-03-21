Умеров заявил, что Украина и США во Флориде обсудили дальнейшие шаги в переговорном треке по прекращению войны
Киев • УНН
Украинская делегация встретилась с представителями США для обсуждения переговорного трека. Стороны согласовали подходы для достижения практических результатов.
Украинская делегация во Флориде на встрече с представителями США по переговорам о прекращении войны продолжила обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, пишет УНН.
Сегодня во Флориде вместе с Давидом Арахамией, Кириллом Будановым и Сергеем Кислицей провели встречу с американской стороной в рамках переговорного процесса. Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Отдельное внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам
Умеров отметил, что американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Виткофф, советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.
По итогам первого дня встречи доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Умеров поблагодарил США за вовлеченность и последовательную работу для продвижения процесса.
Работу продолжим завтра
