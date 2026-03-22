$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.6м/с
78%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

Делегації обговорили вирішення питань для наближення мирної угоди. За словами Віткоффа, обговорення було зосереджено на "звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди".

Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прокоментував українсько-американські переговори, що відбулися в суботу у Флориді. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами дипломата, до складу американської делегації, крім нього, входили радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник Державного департаменту з питань політики Кріс Карран.

Делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках поточних посередницьких зусиль, обговорення яких було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди

- розповів Віткофф.

Він також привітав "продовження співпраці з розв'язання невирішених питань", та подякував Дональду Трампу "за його постійне лідерство у просуванні зусиль".

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації у Флориді продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Державний департамент США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида