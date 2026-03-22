Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді
Делегації обговорили вирішення питань для наближення мирної угоди. За словами Віткоффа, обговорення було зосереджено на "звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди".
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прокоментував українсько-американські переговори, що відбулися в суботу у Флориді. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами дипломата, до складу американської делегації, крім нього, входили радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник Державного департаменту з питань політики Кріс Карран.
Делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках поточних посередницьких зусиль, обговорення яких було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди
Він також привітав "продовження співпраці з розв'язання невирішених питань", та подякував Дональду Трампу "за його постійне лідерство у просуванні зусиль".
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації у Флориді продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку.
