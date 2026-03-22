Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Є сигнали, що можливе продовження обмінів - Зеленський про дводенні переговори України та США

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент заслухав доповідь про зустрічі в Америці та анонсував можливі обміни. Гарантії безпеки мають забезпечити надійний мир без винагороди агресору.

Є сигнали, що можливе продовження обмінів - Зеленський про дводенні переговори України та США

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про дводенні переговори у США і додав, що є сигнали, що можливе продовження обмінів. Глава держави наголосив, що "це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює", передає УНН.

Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуація навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, і я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України 

- заявив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. Глава держави також наголосив на важливості, "щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру".

Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде 

- додав Зеленський.

Загалом же, за словами Президента, ситуація залишається доволі прозорою: путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ.

Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити війну 

- резюмував Зеленський.

