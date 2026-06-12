Блогерша выложила видео в соцсетях, где её ребенок издевается над котятами
Киев • УНН
Блогерша alenadumma опубликовала видео, где её сын держит котят за шею. UAnimals готовит заявление в полицию из-за жестокого обращения с животными.
В соцсетях разгорелся скандал вокруг блогера alenadumma после публикации видео с участием ее ребенка и котят. На кадрах мальчик играет с животными, держа их за шею. Видео вызвало возмущение пользователей соцсетей и реакцию зоозащитников, передает УНН.
Детали
В сториз блогера из города Самар появилось видео, на котором ее сын жестоко обращается с котятами. На кадрах мальчик держит животных за шею и использует их как элемент "игры".
После распространения видео в сетях ситуация вызвала негативную реакцию среди подписчиков и зоозащитников.
В частности, на ситуацию отреагировали в зоозащитном сообществе UAnimals, заявив, что уже готовят подачу заявления в полицию на фоне инцидента.
Внимание, видео 18+!!!
Вероятно, ребенок не понимает, что животные страдают, однако именно взрослые должны были ему это объяснить. Готовим заявление в полицию. Напоминаем родителям: воспитание гуманного отношения к животным - ответственность взрослых. Если ребенок не понимает, что причиняет боль живому существу, нужно не снимать контент, а остановить его и объяснить, что животное чувствует боль и страх. Животное - не игрушка и не реквизит для видео
Впрочем, сама блогер на данный момент заблокировала все страницы в соцсетях.
Напомним
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре скандала после интервью у Маши Ефросининой. Причиной стал ее рассказ о детских и жестоких выходках, связанных с животными.