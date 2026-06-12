Блогерша выложила видео в соцсетях, где её ребенок издевается над котятами

В соцсетях разгорелся скандал вокруг блогера alenadumma после публикации видео с участием ее ребенка и котят. На кадрах мальчик играет с животными, держа их за шею. Видео вызвало возмущение пользователей соцсетей и реакцию зоозащитников, передает УНН.

В сториз блогера из города Самар появилось видео, на котором ее сын жестоко обращается с котятами. На кадрах мальчик держит животных за шею и использует их как элемент "игры".

После распространения видео в сетях ситуация вызвала негативную реакцию среди подписчиков и зоозащитников.

В частности, на ситуацию отреагировали в зоозащитном сообществе UAnimals, заявив, что уже готовят подачу заявления в полицию на фоне инцидента.

Вероятно, ребенок не понимает, что животные страдают, однако именно взрослые должны были ему это объяснить. Готовим заявление в полицию. Напоминаем родителям: воспитание гуманного отношения к животным - ответственность взрослых. Если ребенок не понимает, что причиняет боль живому существу, нужно не снимать контент, а остановить его и объяснить, что животное чувствует боль и страх. Животное - не игрушка и не реквизит для видео