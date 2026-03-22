Маємо просування: Умєров підбив підсумки дводенних переговорів у США
Київ • УНН
У Флориді завершився етап перемовин щодо безпекових гарантій та обміну полоненими. Детальну доповідь про результати представлять Президенту в Україні.
Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки чергового етапу перемовин із США і заявив про "просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань", передає УНН.
У Флориді завершили черговий етап переговорів з американською стороною в межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру. Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань
Він додав, що за підсумками зустрічей переговірники доповіли Президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Детальну доповідь представлять вже після повернення в Україну.
Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей
