Маємо просування: Умєров підбив підсумки дводенних переговорів у США

Київ • УНН

 • 372 перегляди

У Флориді завершився етап перемовин щодо безпекових гарантій та обміну полоненими. Детальну доповідь про результати представлять Президенту в Україні.

Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки чергового етапу перемовин із США і заявив про "просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань", передає УНН.

У Флориді завершили черговий етап переговорів з американською стороною в межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру. Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань 

- повідомив Умєров.

Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді22.03.26, 00:32 • 14137 переглядiв

Додамо

Він додав, що за підсумками зустрічей переговірники доповіли Президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Детальну доповідь представлять вже після повернення в Україну. 

Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей 

- резюмував Умєров.

Є сигнали, що можливе продовження обмінів - Зеленський про дводенні переговори України та США22.03.26, 21:05 • 1694 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида