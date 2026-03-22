Есть прогресс: Умеров подвел итоги двухдневных переговоров в США
Киев • УНН
Во Флориде завершился этап переговоров по гарантиям безопасности и обмену пленными. Подробный доклад о результатах будет представлен Президенту в Украине.
Глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги очередного этапа переговоров с США и заявил о "продвижении в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов", передает УНН.
Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан. Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов
Добавим
Он добавил, что по итогам встреч переговорщики доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы. Подробный доклад представят уже по возвращении в Украину.
Благодарим Соединенные Штаты за системную вовлеченность в переговорный процесс. Рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч
