Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Есть прогресс: Умеров подвел итоги двухдневных переговоров в США

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Во Флориде завершился этап переговоров по гарантиям безопасности и обмену пленными. Подробный доклад о результатах будет представлен Президенту в Украине.

Есть прогресс: Умеров подвел итоги двухдневных переговоров в США

Глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги очередного этапа переговоров с США и заявил о "продвижении в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов", передает УНН.

Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан. Имеем продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов

- сообщил Умеров.

Стив Виткофф раскрыл детали переговоров Украины и США во Флориде22.03.26, 00:32 • 14127 просмотров

Добавим

Он добавил, что по итогам встреч переговорщики доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы. Подробный доклад представят уже по возвращении в Украину.

Благодарим Соединенные Штаты за системную вовлеченность в переговорный процесс. Рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч

- резюмировал Умеров.

Есть сигналы, что возможно продолжение обменов - Зеленский о двухдневных переговорах Украины и США22.03.26, 21:05 • 1518 просмотров

Антонина Туманова

