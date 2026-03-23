Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді
Київ • УНН
Стів Віткофф підбив підсумки зустрічі щодо мирної угоди та безпеки України. Сторони обговорили гуманітарні зусилля та систему безпекових гарантій.
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки дводенних переговорів з українською делегацією у Флориді, пише УНН.
Деталі
З його слів, 22 березня у Флориді делегації Сполучених Штатів та України знову зібралися "на другий день переговорів у межах поточних посередницьких зусиль під керівництвом США, спрямованих на досягнення міцної та всеохоплюючої мирної угоди щодо війни".
"Конструктивні переговори ґрунтувалися на вчорашньому (21 березня) прогресі та зосереджувалися на ключових моментах для визначення міцної та надійної системи безпеки для України, а також на критично важливих гуманітарних зусиллях у регіоні", - вказав Віткофф у X.
До складу делегації США, з його слів, входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум, тоді як до складу делегації України входили Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.
"Ми, як і раніше, надихнуті змістовною взаємодією, що продовжується, і дякуємо президенту США Дональду Трампу за його непохитне лідерство в просуванні цих зусиль", - вказав Віткофф.
Нагадаємо
Раніше глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки чергового етапу перемовин із США і заявив про "просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань".
