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Поражение Украины сделало бы союз России и Китая самой большой угрозой для США – Зеленский

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Президент Зеленский заявил, что восстановление СССР создаст стратегическую угрозу для США и изменит глобальный баланс сил. Он подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность Америки.

Поражение Украины сделало бы союз России и Китая самой большой угрозой для США – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление россией советской империи создало бы стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и изменило бы глобальный баланс сил. Об этом он сказал в интервью Лоре Лумер, передает УНН.

По словам главы государства, в случае реализации планов кремля мир мог бы получить союз россии и Китая.

Если россия снова станет Советским Союзом, вы получите Китай и Советский Союз — крупнейшую империю, крупнейшую армию в мире. Они будут сильнее Соединенных Штатов. Это было бы опасно для Америки 

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому поддержка Украины является инвестицией в безопасность самих США.

Напомним 

Американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, которая известна приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение относительно российской агрессии.  

В Офисе Президента отреагировали на приезд в Украину американской блогерши Лоры Лумер. 

Американская блогерша Лора Лумер и Сергей Кислица осмотрели повреждения Киево-Печерской лавры после удара рф. Кислица назвал визит мощным опытом.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
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Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина