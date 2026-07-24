Поражение Украины сделало бы союз России и Китая самой большой угрозой для США – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление россией советской империи создало бы стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и изменило бы глобальный баланс сил. Об этом он сказал в интервью Лоре Лумер, передает УНН.

По словам главы государства, в случае реализации планов кремля мир мог бы получить союз россии и Китая.

Если россия снова станет Советским Союзом, вы получите Китай и Советский Союз — крупнейшую империю, крупнейшую армию в мире. Они будут сильнее Соединенных Штатов. Это было бы опасно для Америки