Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи

Переговоры Украины и россии в Абу-Даби состоялись не только при участии американцев - представители двух воюющих стран встретились в двустороннем формате. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Детали

Украину на переговорах представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Главой российской делегации был начальник главного разведывательного управления генштаба вс рф игорь костюков.

Как отмечает журналист Axios, обе стороны обсуждали "нерешенные элементы" предложенного США "мирного соглашения". Также во время двусторонней встречи обсуждались "меры по повышению доверия, направленные на прогресс к всеобъемлющему соглашению".

Дополнительно

Барак Равид сообщал, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры были "позитивными" и "конструктивными".

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Также УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".