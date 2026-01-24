Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи

$43.170.01
18:16 • 2626 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 7728 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 15095 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 24305 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 27913 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 43738 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41329 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33727 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28580 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 61806 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Четыре человека пострадали в Киевской области из-за атаки врага: показали последствия
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
ДТП на трассе под Киевом ограничила движение в столицу: детали
Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стали известны первые подробности - Axios
Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 92707 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Переговоры Украины и россии в Абу-Даби состоялись в двустороннем формате, помимо трехстороннего с участием США. Стороны обсудили "нерешенные элементы" мирного соглашения и меры доверия.

Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи

Переговоры Украины и россии в Абу-Даби состоялись не только при участии американцев - представители двух воюющих стран встретились в двустороннем формате. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Детали

Украину на переговорах представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Главой российской делегации был начальник главного разведывательного управления генштаба вс рф игорь костюков.

Как отмечает журналист Axios, обе стороны обсуждали "нерешенные элементы" предложенного США "мирного соглашения". Также во время двусторонней встречи обсуждались "меры по повышению доверия, направленные на прогресс к всеобъемлющему соглашению".

Дополнительно

Барак Равид сообщал, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры были "позитивными" и "конструктивными".

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Также УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Абу-Даби
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина