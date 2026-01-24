Україна та росія провели двосторонні переговори в Абу-Дабі: нові деталі зустрічі

Переговори України і росії в Абу-Дабі відбулись не лише за участі американців - представники двох воюючих країн зустрілись у двосторонньому форматі. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

Україну на переговорах представляли секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця й голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Очільником російської делегації був начальник головного розвідувального управління генштабу зс рф ігор костюков.

Як зазначає журналіст Axios, обидві сторони обговорювали "невирішені елементи" запропонованої США "мирної угоди". Також під час двосторонньої зустрічі обговорювались "заходи з підвищення довіри, спрямовані на прогрес до всебічної угоди".

Додатково

Барак Равід повідомляв, що тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Новий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня. За словами українських посадовців, тристоронні переговори були "позитивними" та "конструктивними".

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.

Також УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".