лукашенко объявил точечную мобилизацию белорусов для подготовки к войне

белорусский диктатор александр лукашенко заявил о подготовке белорусской армии к вероятной войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские "медиа".

Во время встречи с министром обороны беларуси виктором хрениным лукашенко сказал, что "для поддержания боеспособности" будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.

Мы будем точечно мобилизовать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать - заявил белорусский диктатор.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что белорусский диктатор александр лукашенко не готовит никакую наземную операцию.

