лукашенко объявил точечную мобилизацию белорусов для подготовки к войне
Киев • УНН
александр лукашенко объявил точечную мобилизацию для подготовки белорусской армии к войне. В СНБО заверяют, что у страны нет сил для реального наступления.
белорусский диктатор александр лукашенко заявил о подготовке белорусской армии к вероятной войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские "медиа".
Детали
Во время встречи с министром обороны беларуси виктором хрениным лукашенко сказал, что "для поддержания боеспособности" будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.
Мы будем точечно мобилизовать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать
Дополнительно
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что белорусский диктатор александр лукашенко не готовит никакую наземную операцию.
